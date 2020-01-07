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من برنامج: هاشتاج مدونون يتساءلون عن سر الرقم 52 في تهديدات ترامب لإيران (فيديو)

تسأل مدونون عن سر الرقم 52 الذي أورده ترامب في تهديده لإيران حيث أكد في تغريدة له وجود 52 هدفا قد تطالها الضربات الامريكية ومن بينها مواقع ثقافية لإيران.

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المصدر : الجزيرة مباشر