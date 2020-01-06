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تفاعل المدونون مع وسم تهديدات ترامب للعراق (فيديو)

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض عقوبات على بغداد ردا على دعوة البرلمان العراقي إلى إخراج القوات الأجنبية على خلفية مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني.
6/1/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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التويجري يحذر من توزيع المنتجات الصهيونية بطرق مخادعة

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