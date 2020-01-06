02:02

من برنامج: هاشتاج تفاعل المدونون مع وسم تهديدات ترامب للعراق (فيديو)

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض عقوبات على بغداد ردا على دعوة البرلمان العراقي إلى إخراج القوات الأجنبية على خلفية مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر