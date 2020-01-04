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من برنامج: هاشتاج تفاعل المدونون في مصر مع وسم محمد الجارحي (فيديو)

تفاعل المدونون في مصر مع تغريدة الصحفي المصري محمد الجارحي مؤسس مستشفى 25 يناير الخيري عبر حسابه الرسمي على تويتر، وجاء فيها أن قوات أمنية اقتحمت منزل والده، وعندما لم يجدوه ألقوا القبض على أخيه بدلا عنه.

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المصدر : الجزيرة مباشر