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تغريدة من للإماراتي حمد المزروعي تشعل تويتر (فيديو)

أثار المدون الإماراتي حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي، غضب الكثيرين بعدما كتب تغريدة ثم حذفها من حسابه على تويتر ودون تعليق منه على هذا الحذف.
4/1/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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