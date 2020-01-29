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من برنامج: هاشتاج #تسقط_صفقة_القرن يجتاح تويتررفضا لخطة ترمب (فيديو)

اجتاحت موجة كبيرة من الغضب والاستهجان مواقع التواصل الاجتماعي عربيا عقب إعلان ترمب خطته لسلام الشرق الأوسط، وجاءت تغريدات المدونون على وسوم منها، تسقط صفقة القرن، ولا لصفقة القرن، تعبيرا على رفضهم لهذه الصفقة.

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المصدر : الجزيرة مباشر