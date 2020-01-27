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من برنامج: هاشتاج بار حلال يشعل صفحات التواصل السعودية (فيديو)

ضجت صفحات التواصل السعودية بالتفاعل بعد تداول رواد مواقع التواصل مقطعا مصورا لتغطية إعلامية لبار افتتح حديثا في مدينة جدة السعودية مصحوبا بعروض تخفيضات على المأكولات والمشروبات بما فيها النبيذ الذي يصفه العاملون بأنه خالٍ من الكحول.

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المصدر : الجزيرة مباشر