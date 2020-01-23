08:27

من برنامج: هاشتاج منصات التواصل تشتعل لقرصنة هاتف بيزوس (فيديو)

استنكر المدونون على المنصات الأمريكية قيام القرصنة التي وقعت على هاتف جيف بيزوس من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خاصة أنها تأتي قبل 5 أشهر فقط من اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يعمل كاتبا في الواشنطن بوست.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر