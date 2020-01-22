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من برنامج: هاشتاج تفاعل واسع مع تغريدة لترمب قبيل محاكمته (فيديو)

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يواجه محاكمة داخل مجلس الشيوخ تغريدة قال فيها مخاطبا الديمقراطيين "أقروا نص المكالمة"، ما دفع بعدد من أعضاء ونواب مجلسي الشيوخ والنواب للتغريد عبر حساباتهم قبيل انطلاق جلسات محاكمة ترمب، ردا على تغريدته.

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المصدر : الجزيرة مباشر