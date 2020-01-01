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من برنامج: هاشتاج وسم سنة سعيدة يتصدر عالميا (فيديو)

عالميا تصدر هاشتاج "سنة سعيدة" مع أكثر من مليوني تغريدة تحمل أمنيات المدونين في العام الجديد 2020، بينما احتفت عدة دول بقدوم العام الجديد بالاحتفالات الضخمة والألعاب النارية.

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المصدر : الجزيرة مباشر