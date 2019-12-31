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من برنامج: هاشتاج حريق قطار في مصر يشعل منصات التواصل (فيديو)

أشعل حريق قطار داخل محطة كفر الزيات في مصر منصات التواصل الاجتماعي، حيث إنه الحريق الثاني لقطار خلال شهر، ما أدى إلى تعطل حركة القطارات على هذا الخط.

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المصدر : الجزيرة مباشر