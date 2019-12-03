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شاهد: المتظاهرون يرفعون علم لبنان وفي بعبدا يُرفع علم حزب الله

خرج مناصرو التيار الوطني الحر يخرجون تأييداً للرئيس ميشيل عون، ورفع المتظاهرون في الساحات ببيروت علم لبنان، ولكن في عبدا يُرفع علم حزب.
3/12/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

04:15

شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

02:46

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

04:12

التويجري يحذر من توزيع المنتجات الصهيونية بطرق مخادعة

01:26
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