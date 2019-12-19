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من برنامج: هاشتاج هتاف جماهير الترجي التونسي لفلسطين (فيديو)

أظهر مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي هتافات لجماهير فريق الترجي التونسي وهم يهتفون لفلسطين، في مباراتهم مع فريق السد ضمن منافسات كأس العالم للأندية والمقامة حاليا بدولة قطر، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية.

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المصدر : الجزيرة مباشر