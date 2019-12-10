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06:28
من برنامج:
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شاهد: لبنان يغرق
تشهد لبنان هذه الأيام منخفضا جويا حادا تسبب في هطول غزير للأمطار، ما أدى إلى غرق العديد من الطرقات إضافة إلى مجارير الصرف الصحي، وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لما خلفته أمطار لبنان.
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10/12/2019
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المصدر : الجزيرة مباشر
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