البث الحي
06:28

من برنامج: هاشتاج

شاهد: لبنان يغرق

تشهد لبنان هذه الأيام منخفضا جويا حادا تسبب في هطول غزير للأمطار، ما أدى إلى غرق العديد من الطرقات إضافة إلى مجارير الصرف الصحي، وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لما خلفته أمطار لبنان.
10/12/2019
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

04:15

شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

02:46

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

04:12

التويجري يحذر من توزيع المنتجات الصهيونية بطرق مخادعة

01:26
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

04:15

شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

02:46

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

04:12

التويجري يحذر من توزيع المنتجات الصهيونية بطرق مخادعة

01:26
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

مصر: قتلى ومصابون في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

الأمطار تُغرق الإسكندرية (موافع التواصل)