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من برنامج: هاشتاج "تسقط انتخابات 12 ديسمبر" الأعلى تداولا في الجزائر [فيديو]

تصدر هاشتاغ "تسقط انتخابات 12 ديسمبر" قائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر في الجزائر وذلك رفضا لانتخابات الرئاسة المزمع التصويت فيها الخميس المقبل.

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المصدر : الجزيرة مباشر