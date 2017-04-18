search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
13:21
من برنامج:
هاشتاج
الطفل "سعود"..وتجربة مبتكرة لتعليم الإنجليزية
لقاء مع الطفل سعود في برنامج هاشتاج الذي استطاع رغم صغر سنه أن ينشئ قناة خاصة لتعليم اللغة الانجليزية ويتابعه الآلاف.
اقرأ المزيد
17/4/2017
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
السودان: حزب الأمة القومي ينعي الصادق المهدي
play
03:07
شاهد: وصول أول رحلة لشركة فلاي دبي إلى تل أبيب
play
02:17
سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس
play
01:40
فرنسا: تظاهرات حاشدة ضد مشروع أمني مثير للجدل
play
03:24
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
السودان: حزب الأمة القومي ينعي الصادق المهدي
play
03:07
شاهد: وصول أول رحلة لشركة فلاي دبي إلى تل أبيب
play
02:17
سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس
play
01:40
فرنسا: تظاهرات حاشدة ضد مشروع أمني مثير للجدل
play
03:24
شاهد المزيد
المزيد من البرامج
السودان: حزب الأمة القومي ينعي الصادق المهدي
شاهد: وصول أول رحلة لشركة فلاي دبي إلى تل أبيب
الغنوشي: لن أترشح لولاية ثالثة على رأس حركة النهضة
ارتفاع وفيات الأطباء في مصر بكورونا إلى 208 طبيبا
الأكثر قراءة
تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي
"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)
اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان
شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟