13:21

من برنامج: هاشتاج الطفل "سعود"..وتجربة مبتكرة لتعليم الإنجليزية

لقاء مع الطفل سعود في برنامج هاشتاج الذي استطاع رغم صغر سنه أن ينشئ قناة خاصة لتعليم اللغة الانجليزية ويتابعه الآلاف.

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المصدر : الجزيرة مباشر