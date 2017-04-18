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من برنامج: هاشتاج

الطفل "سعود"..وتجربة مبتكرة لتعليم الإنجليزية

لقاء مع الطفل سعود في برنامج هاشتاج الذي استطاع رغم صغر سنه أن ينشئ قناة خاصة لتعليم اللغة الانجليزية ويتابعه الآلاف.
17/4/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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