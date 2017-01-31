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02:08
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مغنية سورية تبكي "مهند" على الهواء
لم تستطع المغنية السورية رشا رزق أن تكمل أغنيتها “القناص” تأثرا بموت الشاب المصري مهند إيهاب.
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31/1/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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