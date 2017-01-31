البث الحي
02:08

من برنامج: هاشتاج

مغنية سورية تبكي "مهند" على الهواء

لم تستطع المغنية السورية رشا رزق أن تكمل أغنيتها “القناص” تأثرا بموت الشاب المصري مهند إيهاب.
31/1/2017
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

السودان: حزب الأمة القومي ينعي الصادق المهدي

03:07
(الجزيرة)

شاهد: وصول أول رحلة لشركة فلاي دبي إلى تل أبيب

02:17
(الجزيرة)

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس

01:40
(الجزيرة)

فرنسا: تظاهرات حاشدة ضد مشروع أمني مثير للجدل

03:24
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

السودان: حزب الأمة القومي ينعي الصادق المهدي

03:07
(الجزيرة)

شاهد: وصول أول رحلة لشركة فلاي دبي إلى تل أبيب

02:17
(الجزيرة)

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس

01:40
(الجزيرة)

فرنسا: تظاهرات حاشدة ضد مشروع أمني مثير للجدل

03:24
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

السودان: حزب الأمة القومي ينعي الصادق المهدي

(الجزيرة)

شاهد: وصول أول رحلة لشركة فلاي دبي إلى تل أبيب

(الجزيرة)

الغنوشي: لن أترشح لولاية ثالثة على رأس حركة النهضة

(الجزيرة)

ارتفاع وفيات الأطباء في مصر بكورونا إلى 208 طبيبا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)