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مدة الفيديو 55 minutes 40 seconds
55:40
من برنامج:
أيام الله
فضل الذكر والدعاء والاستغفار في شهر رمضان
على المسلم في شهر رمضان أن يتعلّم الذكر والدعاء والاستغفار، وأن يعمل بما تيسّر له من الأذكار والأدعية، فالأذكار يضاعف أجرها في هذا الشهر، ويكون الأمل في قبولها أقرب.
3/4/2023
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المصدر : الجزيرة مباشر
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