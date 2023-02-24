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من برنامج: أيام الله فضائل شهر شعبان وما الذي يغفل الناس عنه في هذا الشهر؟

شهر شعبان هو الشهر الثامن في ترتيب التقويم الهجري للمسلمين، ويتوسط بين شهري رجب ورمضان، وهو أحد الأشهر الفضيلة التي يغفل عنها كثيرٌ من الناس؛ هكذا أخبرنا عنه ﷺ.

المصدر : الجزيرة مباشر