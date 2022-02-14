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من برنامج: أيام الله أيام الله.. غزوة تبوك في ضوء القرآن الكريم

تعد غزوة تبوك واحدة من أهم غزوات النبي ﷺ بنفسه على الرغم من انتهائها من دون قتال مع الروم، ووقعت أحداثها في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة أي قبل حجة الوداع بوقت قصير، فكانت آخر غزواته ﷺ.

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وغزوة تبوك هي الغزوة التي اهتمت بها آيات القرآن لان وقائعها كانت حدا فاصلا بين المؤمنين والمنافقين، ظهر فيها معدن الصحابة الأصيل في مقابل معدن المنافقين الخادع، أنفق الصحابة ونفروا للجهاد وبخل المنافقون وقعدوا عن نصرة رسول الله ﷺ.

المصدر : الجزيرة مباشر