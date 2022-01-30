أيام الله.. إغاثة الملهوف وصنائع المعروف

إن تقديم العون والنصر لمن يحتاج إليهما سلوك إسلامي أصيل وخلق رفيع تقتضيه الأخوة الصادقة، وتدفع إليه المروءة ومكارم الأخلاق.

كانت حياة النبي محمد ﷺ خير مثال يحتذى في كل شيء، ولا سيما إغاثة الملهوف وتقديم العون لمن يحتاج إليه، حتى أنه عرف بذلك قبل بعثته ﷺ، فعند نزول الوحي عليه أول مرة رجع إلى خديجة فأخبرها الخبر، ثم قال لقد خشيت على نفسي، فأجابته أم المؤمنين رضي الله عنها (كلا والله ما يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكَل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق).

هكذا استدلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على حفظ الله له، وعدم تضييعه إياها بصنائع المعروف التي كان يصنعها وبإغاثة الملهوف، فالجزاء من جنس العمل.