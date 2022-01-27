أيام الله.. نظرات عصرية في السيرة النبوية المطهرة

شهدت السيرة النبوية إعجازًا إلهيًا في تكثيف الأحداث كلها التي من الممكن أن تواجه المسلمين في كل زمان ومكان.

جاء هذا التكثيف في خلال 23 سنة فقط، حتى يتحقق التوجيه الرباني الحكيم (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا).

وتعامل الرسول ﷺ مع الأمور كلها التي واجهته بطريقة فذة، وبسنة مطهرة أخرجت لنا كنوزًا هائلة من فنون التعامل، ومن آداب العلاقات، وبرز في كل ذرة من ذرات حياته العنصر الأخلاقي عنصرًا مؤثرًا تمامًا في كل اختيار من اختياراته، فلا يخلو أي قول أو فعل لرسول الله ﷺ من خلق كريم وأدب رفيع بلغ إلى هذه الذروة، ووصل بلا مبالغة إلى قمة الكمال البشري.