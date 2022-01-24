أيام الله.. الفهم السليم للقضاء والقدر

قال تعالى: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)، وقال تعالى: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا).

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.

ما القضاء والقدر؟ وكيف يكون الإيمان به؟ وهل الأخذ بالأسباب ينافي القدر؟ وإذا علمنا أن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فهل هذا يعني أن الإنسان مسير مجبر على أفعاله وليس مخيرًا؟