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من برنامج: أيام الله أيام الله.. مسؤولية الأسرة المسلمة في تربية الأبناء وإعدادهم للمستقبل

تعد الأسرة النواة الأولى التي يعيش فيها الأفراد، ويتلقون تربيتهم واحتياجاتهم ومعارفهم وخبراتهم وسلوكياتهم، وما أجمل مقولة عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- عندما قال: “الصلاح من الله والأدب من الآباء”.

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يشكّل الشباب مستقبل الأمة الإسلامية، والقيام على تربية الأبناء وتعليمهم مهمة عظيمة في الدين، وهذه التربية واجب على كل مسلم ومسلمة يؤمنون بالله تعالى واليوم الآخر.

المصدر : الجزيرة مباشر