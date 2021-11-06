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البث الحي
01:15:00
من برنامج: أيام الله

أيام الله.. منهج الرسول ﷺ والعلم

أعطى الإسلام العلم والعلماء مكانة خاصة، فوضح أن العلم قوام الأمم، فالأمة العالمة هي الأمة المتقدمة، وعكسها هي المتخلفة، لذلك كان أول ما نزل من القرآن هي كلمة “اقرأ”.
6/11/2021-|آخر تحديث: 6/11/202102:30 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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أيام الله

أيام الله.. كيف تعامل النبي ﷺ مع الفتن؟

مدة الفيديو 01 hours 15 minutes 50 seconds

أيام الله.. سبل الوصول إلى محبة الرسول ﷺ

مدة الفيديو 01 hours 11 minutes 13 seconds

أيام الله.. النبي ﷺ قدوة ورحمة

مدة الفيديو 01 hours 07 minutes 44 seconds

أيام الله.. السنة النبوية ووجوب اتباعها

مدة الفيديو 01 hours 16 minutes 06 seconds
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
أيام الله

أيام الله.. كيف تعامل النبي ﷺ مع الفتن؟

مدة الفيديو 01 hours 15 minutes 50 seconds

أيام الله.. سبل الوصول إلى محبة الرسول ﷺ

مدة الفيديو 01 hours 11 minutes 13 seconds

أيام الله.. النبي ﷺ قدوة ورحمة

مدة الفيديو 01 hours 07 minutes 44 seconds

أيام الله.. السنة النبوية ووجوب اتباعها

مدة الفيديو 01 hours 16 minutes 06 seconds
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: أيام الله

أيام الله.. كيف تعامل النبي ﷺ مع الفتن؟

قال تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)، وكان النبي ﷺ يستعيذ من الفتنة ويدعو فيقول “اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات”.

من برنامج: أيام الله

أيام الله.. سبل الوصول إلى محبة الرسول ﷺ

قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم*قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين)، والذي يحب النبي ﷺ يكثر من الصلاة عليه.

من برنامج: أيام الله

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

مع استمرار أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد ﷺ، خرجت تظاهرات في عدد من الدول العربية والإسلامية منددة بالصور المسيئة وبتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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