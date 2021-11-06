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من برنامج: أيام الله أيام الله.. منهج الرسول ﷺ والعلم

أعطى الإسلام العلم والعلماء مكانة خاصة، فوضح أن العلم قوام الأمم، فالأمة العالمة هي الأمة المتقدمة، وعكسها هي المتخلفة، لذلك كان أول ما نزل من القرآن هي كلمة “اقرأ”.

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المصدر : الجزيرة مباشر