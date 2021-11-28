أعطى الإسلام العلم والعلماء مكانة خاصة، فوضح أن العلم قوام الأمم، فالأمة العالمة هي الأمة المتقدمة، وعكسها هي المتخلفة، لذلك كان أول ما نزل من القرآن هي كلمة “اقرأ”.
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“أيام الله”.. الرسول ﷺ في القرآن الكريم
قال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين)، والقرآن الكريم كله حديث لسيد الخلق وعنه ﷺ.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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