“أيام الله”.. الرسول ﷺ في القرآن الكريم

أعطى الإسلام العلم والعلماء مكانة خاصة، فوضح أن العلم قوام الأمم، فالأمة العالمة هي الأمة المتقدمة، وعكسها هي المتخلفة، لذلك كان أول ما نزل من القرآن هي كلمة “اقرأ”.