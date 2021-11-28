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01:13:27
من برنامج: أيام الله

“أيام الله”.. الرسول ﷺ في القرآن الكريم

قال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين)، والقرآن الكريم كله حديث لسيد الخلق وعنه ﷺ.
28/11/2021-|آخر تحديث: 28/11/202111:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

من برنامج: أيام الله

أيام الله.. كيف تعامل النبي ﷺ مع الفتن؟

قال تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)، وكان النبي ﷺ يستعيذ من الفتنة ويدعو فيقول “اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات”.

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أيام الله.. سبل الوصول إلى محبة الرسول ﷺ

قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم*قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين)، والذي يحب النبي ﷺ يكثر من الصلاة عليه.

من برنامج: أيام الله

أيام الله.. النبي ﷺ قدوة ورحمة

قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)، وقال ابن كثير إن هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله ﷺ، في أقواله وأفعاله وأحواله.

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