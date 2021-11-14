أعطى الإسلام العلم والعلماء مكانة خاصة، فوضح أن العلم قوام الأمم، فالأمة العالمة هي الأمة المتقدمة، وعكسها هي المتخلفة، لذلك كان أول ما نزل من القرآن هي كلمة “اقرأ”.
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أيام الله.. يوم في بيت النبوة
قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)، آية قرآنية يدعونا فيها رب العزة والجمال والجلال إلى تمثل أخلاق المصطفى ﷺ والتأسي المصحوب الأعظم في هديه.
14/11/2021-|آخر تحديث: 14/11/202108:58 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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