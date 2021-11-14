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البث الحي
01:16:51
من برنامج: أيام الله

أيام الله.. يوم في بيت النبوة

قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)، آية قرآنية يدعونا فيها رب العزة والجمال والجلال إلى تمثل أخلاق المصطفى ﷺ والتأسي المصحوب الأعظم في هديه.
14/11/2021-|آخر تحديث: 14/11/202108:58 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

من برنامج: أيام الله

أيام الله.. سبل الوصول إلى محبة الرسول ﷺ

قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم*قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين)، والذي يحب النبي ﷺ يكثر من الصلاة عليه.

من برنامج: أيام الله

أيام الله.. النبي ﷺ قدوة ورحمة

قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)، وقال ابن كثير إن هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله ﷺ، في أقواله وأفعاله وأحواله.

من برنامج: أيام الله

“أيام الله”.. شخصية رسول الإسلام محمد ﷺ

لقد بعث الله سيدنا محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمسلين رحمة مهداة للعالمين، ولقد شهد له كفار قريش بعظيم خلقه ورقي صفاته فلقبوه بالصادق الأمين، وكان ﷺ أعدل الناس وأوصلهم رحما وأمضاهم عزيمة وأكثرهم صدقًا.

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