قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم*قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين)، والذي يحب النبي ﷺ يكثر من الصلاة عليه.
01:15:50
أيام الله.. كيف تعامل النبي ﷺ مع الفتن؟
قال تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)، وكان النبي ﷺ يستعيذ من الفتنة ويدعو فيقول “اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات”.
31/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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