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البث الحي
01:23:26

من برنامج: أيام الله

“أيام الله”.. شخصية رسول الإسلام محمد ﷺ

لقد بعث الله سيدنا محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمسلين رحمة مهداة للعالمين، ولقد شهد له كفار قريش بعظيم خلقه ورقي صفاته فلقبوه بالصادق الأمين، وكان ﷺ أعدل الناس وأوصلهم رحما وأمضاهم عزيمة وأكثرهم صدقًا.
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202112:55 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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