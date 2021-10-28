قال الله تعالى (من يُطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظا)، وقال رسول الله ﷺ “كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى
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أيام الله.. سبل الوصول إلى محبة الرسول ﷺ
قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم*قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين)، والذي يحب النبي ﷺ يكثر من الصلاة عليه.
28/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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