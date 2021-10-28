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البث الحي
01:11:13
من برنامج: أيام الله

أيام الله.. سبل الوصول إلى محبة الرسول ﷺ

قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم*قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين)، والذي يحب النبي ﷺ يكثر من الصلاة عليه.
28/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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أيام الله.. النبي ﷺ قدوة ورحمة

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أيام الله.. السنة النبوية ووجوب اتباعها

مدة الفيديو 01 hours 16 minutes 06 seconds

“أيام الله”.. شخصية رسول الإسلام محمد ﷺ

مدة الفيديو 01 hours 23 minutes 26 seconds

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حول هذه القصة

من برنامج: أيام الله

أيام الله.. السنة النبوية ووجوب اتباعها

قال الله تعالى (من يُطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظا)، وقال رسول الله ﷺ “كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى

من برنامج: أيام الله

“أيام الله”.. شخصية رسول الإسلام محمد ﷺ

لقد بعث الله سيدنا محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمسلين رحمة مهداة للعالمين، ولقد شهد له كفار قريش بعظيم خلقه ورقي صفاته فلقبوه بالصادق الأمين، وكان ﷺ أعدل الناس وأوصلهم رحما وأمضاهم عزيمة وأكثرهم صدقًا.

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أيام الله.. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟

الحج شعيرة من شعائر الله الجليلة، فضله الله وشرفه وأجزل المثوبة فيه، حتى صح عن الرسول ﷺ أنه قال (مَنْ حَجَّ، فلَمْ يَرْفُثْ، وَلم يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدْتُهُ أُمُّهُ).

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