أيام الله.. النبي ﷺ قدوة ورحمة

هناك العديد من الأشكال والمظاهر لحب الرسول ﷺ، ويقصد بمحبته ميل قلب المؤمن إليه ميلا يتحقق فيه إيثار حبّه على كل ما سواه، وورد في القرآن والسنة العديد من النصوص التي تدل على وجوب محبته، فكيف تكون؟