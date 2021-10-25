لقد بعث الله سيدنا محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمسلين رحمة مهداة للعالمين، ولقد شهد له كفار قريش بعظيم خلقه ورقي صفاته فلقبوه بالصادق الأمين، وكان ﷺ أعدل الناس وأوصلهم رحما وأمضاهم عزيمة وأكثرهم صدقًا.
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أيام الله.. النبي ﷺ قدوة ورحمة
قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)، وقال ابن كثير إن هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله ﷺ، في أقواله وأفعاله وأحواله.
24/10/2021-|آخر تحديث: 25/10/202112:20 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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