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البث الحي
01:07:44
من برنامج: أيام الله

أيام الله.. النبي ﷺ قدوة ورحمة

قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)، وقال ابن كثير إن هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله ﷺ، في أقواله وأفعاله وأحواله.
24/10/2021-|آخر تحديث: 25/10/202112:20 AM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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“أيام الله”.. شخصية رسول الإسلام محمد ﷺ

مدة الفيديو 01 hours 23 minutes 26 seconds

أيام الله.. كيف يتعامل المسلم مع الأشهر الحرم؟

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أيام الله.. ما هي واجبات المسلم بعد موسم الحج؟

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حول هذه القصة

من برنامج: أيام الله

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لقد بعث الله سيدنا محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمسلين رحمة مهداة للعالمين، ولقد شهد له كفار قريش بعظيم خلقه ورقي صفاته فلقبوه بالصادق الأمين، وكان ﷺ أعدل الناس وأوصلهم رحما وأمضاهم عزيمة وأكثرهم صدقًا.

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هناك العديد من الأشكال والمظاهر لحب الرسول ﷺ، ويقصد بمحبته ميل قلب المؤمن إليه ميلا يتحقق فيه إيثار حبّه على كل ما سواه، وورد في القرآن والسنة العديد من النصوص التي تدل على وجوب محبته، فكيف تكون؟

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في ذكرى مولده.. كيف نتعرف على النبي ﷺ حق المعرفة؟

في شهر ربيع الأول حدث هام في تاريخ الإنسانية، غير خريطة العالم كلها على مستوى الدين والثقافة والجغرافية وصنع تاريخا جديدا للعالم، إنه مولد المصطفى سيدنا محمد ﷺ.

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