لقد بعث الله سيدنا محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمسلين رحمة مهداة للعالمين، ولقد شهد له كفار قريش بعظيم خلقه ورقي صفاته فلقبوه بالصادق الأمين، وكان ﷺ أعدل الناس وأوصلهم رحما وأمضاهم عزيمة وأكثرهم صدقًا.
01:16:06
من برنامج: أيام الله
أيام الله.. السنة النبوية ووجوب اتباعها
قال الله تعالى (من يُطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظا)، وقال رسول الله ﷺ “كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى
11/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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