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البث الحي
01:16:06

من برنامج: أيام الله

أيام الله.. السنة النبوية ووجوب اتباعها

قال الله تعالى (من يُطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظا)، وقال رسول الله ﷺ “كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى
11/10/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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كيف تكون محبة النبي محمد ﷺ؟

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