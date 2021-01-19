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من برنامج: أيام الله

بشير بن حسن: لا يجوز للحاكم التجسس على المعارضين

قال مدير مركز الثقافة الإسلامية في باريس، الشيخ بشير بن حسن، لبرنامج “أيام الله” الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر، إن “التجسس محرم شرعا إلا عند ضرورات مقدرة”.
19/1/2021-|آخر تحديث: 19/1/202111:53 PM (مكة المكرمة)
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المصدر : الجزيرة مباشر
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