search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
من برنامج:
أيام الله
داعية إسلامي: تدوين الحديث بدأ في عهد النبي و”البخاري” أصح كتاب بعد القرآن
قال الداعية الإسلامي الدكتور ماهر علوان، لبرنامج “أيام الله” الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر، إن كتابة الأحاديث الشريفة بدأت في عهد النبي الكريم، إذ كان محفوظا في الصدور والسطور معا.
اقرأ المزيد
12/1/2021
-
|
آخر تحديث: 12/1/2021
09:47 PM (مكة المكرمة)
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
أيام الله
عياش الكبيسي: شهوة الحكام للحروب تدمر الدول وتقتل الأبرياء
play
أحمد زايد: الحاكم في الإسلام أجير وخادم لشعبه
play
كمال الخطيب: السلطة الفلسطينية أول من فرط في أرض فلسطين
play
محمد موسى: أشجع المسلم الأمريكي على الالتحاق بالجيش والمخابرات
play
01:12:25
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
أيام الله
عياش الكبيسي: شهوة الحكام للحروب تدمر الدول وتقتل الأبرياء
play
أحمد زايد: الحاكم في الإسلام أجير وخادم لشعبه
play
كمال الخطيب: السلطة الفلسطينية أول من فرط في أرض فلسطين
play
محمد موسى: أشجع المسلم الأمريكي على الالتحاق بالجيش والمخابرات
play
01:12:25
شاهد المزيد
المزيد من Episode
تويتر يوقف حساب ترمب نهائيا
أبرز حكايات التنصيب الرئاسي في أمريكا
مايك بنس: لا استبعد التوجه للتعديل الـ 25 لإعفاء ترمب
السودان: شروط للعودة إلى مفاوضات سد النهضة
الأكثر قراءة
في أول ظهور بعد اقتحام الكونغرس.. ترمب يعلق على محاولات عزله
ألمانيا تختار أسوأ كلمتين في عام 2020.. فما هما؟
في بث مباشر.. رهان داخل مطعم ينتهي بمفاجأة إنسانية لإحدى النادلات (فيديو)
ألمانيا.. محارق الجثث لا تتحمل المزيد مع ارتفاع وفيات كورونا