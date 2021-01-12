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من برنامج: أيام الله

داعية إسلامي: تدوين الحديث بدأ في عهد النبي و”البخاري” أصح كتاب بعد القرآن

قال الداعية الإسلامي الدكتور ماهر علوان، لبرنامج “أيام الله” الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر، إن كتابة الأحاديث الشريفة بدأت في عهد النبي الكريم، إذ كان محفوظا في الصدور والسطور معا.
12/1/2021-|آخر تحديث: 12/1/202109:47 PM (مكة المكرمة)
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المصدر : الجزيرة مباشر
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كمال الخطيب (الجزيرة مباشر)

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01:12:25
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