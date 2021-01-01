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من برنامج:
أيام الله
عياش الكبيسي: شهوة الحكام للحروب تدمر الدول وتقتل الأبرياء
قال أستاذ العقيدة بكلية الشريعة في جامعة قطر، محمد عياش الكبيسي، لبرنامج “أيام الله” الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر إن “إنسانية الإنسان تنتهك بسبب شهوة الحاكم”.
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1/1/2021
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المصدر : الجزيرة مباشر
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