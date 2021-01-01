من برنامج: أيام الله أحمد زايد: الحاكم في الإسلام أجير وخادم لشعبه

قال أستاذ الأديان والفكر الإسلامي في جامعة قطر، الدكتور أحمد زايد، إن الحاكم في الإسلام “أجير وخادم لشعبه وليس متسلطا عليهم”، مشيرا أن الإسلام أعطي الشعوب سلطة المراقبة والمحاسبة.

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المصدر : الجزيرة مباشر