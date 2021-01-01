البث الحي

من برنامج: أيام الله

أحمد زايد: الحاكم في الإسلام أجير وخادم لشعبه

قال أستاذ الأديان والفكر الإسلامي في جامعة قطر، الدكتور أحمد زايد، إن الحاكم في الإسلام “أجير وخادم لشعبه وليس متسلطا عليهم”، مشيرا أن الإسلام أعطي الشعوب سلطة المراقبة والمحاسبة.
31/12/2020
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أيام الله
كمال الخطيب (الجزيرة مباشر)

كمال الخطيب: السلطة الفلسطينية أول من فرط في أرض فلسطين

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محمد موسى: أشجع المسلم الأمريكي على الالتحاق بالجيش والمخابرات

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محمد الصغير: نجاح مقاطعة المنتجات الفرنسية متوقف على النساء

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تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

54:12
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المصدر : الجزيرة مباشر
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أيام الله
كمال الخطيب (الجزيرة مباشر)

كمال الخطيب: السلطة الفلسطينية أول من فرط في أرض فلسطين

(الجزيرة)

محمد موسى: أشجع المسلم الأمريكي على الالتحاق بالجيش والمخابرات

01:12:25
(الجزيرة)

محمد الصغير: نجاح مقاطعة المنتجات الفرنسية متوقف على النساء

01:15:01

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

54:12
شاهد المزيد
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