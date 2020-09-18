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1:17:24
من برنامج:
أيام الله
نور الدين الخادمي: أكثر العلماء أفتوا بحرمانية التطبيع
قال وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق د. نور الدين الخادمي إن أكثر العلماء أفتوا بأن التطبيع حرام والاستسلام كبيرة من كبائر الذنوب العامة.
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18/9/2020
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