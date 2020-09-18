البث الحي
1:17:24

من برنامج: أيام الله

نور الدين الخادمي: أكثر العلماء أفتوا بحرمانية التطبيع

قال وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق د. نور الدين الخادمي إن أكثر العلماء أفتوا بأن التطبيع حرام والاستسلام كبيرة من كبائر الذنوب العامة.
18/9/2020
المزيد من حلقات برنامج:
أيام الله

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

54:12

أيام الله: كيف يوطد المسلم علاقته بالقرآن الكريم؟

1:20:46

في ذكرى مولده.. كيف نتعرف على النبي ﷺ حق المعرفة؟

1:15:39

أسباب الانتصار من تحرير القدس إلى حرب أكتوبر (فيديو)

1:19:32
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
أيام الله

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

54:12

أيام الله: كيف يوطد المسلم علاقته بالقرآن الكريم؟

1:20:46

في ذكرى مولده.. كيف نتعرف على النبي ﷺ حق المعرفة؟

1:15:39

أسباب الانتصار من تحرير القدس إلى حرب أكتوبر (فيديو)

1:19:32
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

الأكثر قراءة

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين