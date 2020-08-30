البث الحي
1:19:59

من برنامج: أيام الله

الكبيسي: التطبيع بين الإمارات وإسرائيل تحالف أمني عسكري

قال أستاذ العقيدة في جاتمعة قطر د. محمد عياش الكبيسي إن ما حدث بين الإمارات وإسرائيل ليس تطبيعا ولكن علاقات في السر وكشفت للعلن.
30/8/2020
المزيد من حلقات برنامج:
أيام الله

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

54:12

أيام الله: كيف يوطد المسلم علاقته بالقرآن الكريم؟

1:20:46

في ذكرى مولده.. كيف نتعرف على النبي ﷺ حق المعرفة؟

1:15:39

أسباب الانتصار من تحرير القدس إلى حرب أكتوبر (فيديو)

1:19:32
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
أيام الله

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

54:12

أيام الله: كيف يوطد المسلم علاقته بالقرآن الكريم؟

1:20:46

في ذكرى مولده.. كيف نتعرف على النبي ﷺ حق المعرفة؟

1:15:39

أسباب الانتصار من تحرير القدس إلى حرب أكتوبر (فيديو)

1:19:32
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

الأكثر قراءة

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين