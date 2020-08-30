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من برنامج: أيام الله الكبيسي: التطبيع بين الإمارات وإسرائيل تحالف أمني عسكري

قال أستاذ العقيدة في جاتمعة قطر د. محمد عياش الكبيسي إن ما حدث بين الإمارات وإسرائيل ليس تطبيعا ولكن علاقات في السر وكشفت للعلن.

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المصدر : الجزيرة مباشر