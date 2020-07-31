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من برنامج: أيام الله القره داغي: حقوق العباد لا تسقط حتى بالشهادة في سبيل الله

قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي إن حقوق العباد لا تسقط حتى بالجهاد والاستشهاد في سبيل الله.

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المصدر : الجزيرة مباشر