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من برنامج: أيام الله فاضل سليمان : من لم يحج عليه أن يخطط للحج

قال مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام فاضل سليمان إن الحج فريضة على المسلمين وأجد بعض من يتراخون في أداء فريضة الحج وفي التخطيط للحج.

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المصدر : الجزيرة مباشر