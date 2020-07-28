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من برنامج: أيام الله رمضان خميس : علماء الزور يغيرون معاني الآيات لتوافق هوى الأنظمة

قال أستاذ التفسير وعلوم القرآن رمضان خميس إن قول الزور قريب من الشرك بالله وكم رأينا من علماء زلت أقدامهم وضلت عقولهم لأنهم يغيرون معاني الآيات القرآنية.

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المصدر : الجزيرة مباشر