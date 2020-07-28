1:19:21

من برنامج: أيام الله الكبيسي: كثير من الذين يتكلمون عن الله لا يخافون الله

قال أستاذ العقيدة بجامعة قطر محمد عياش الكبيسي إن كثيرا من الذين يتكلمون عن الله لا يخافون الله ولا يصدقون في التعبير عن كلامهم عن الله.

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المصدر : الجزيرة مباشر