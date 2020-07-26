البث الحي
1:22:43

من برنامج: أيام الله

نشأت أحمد: أُمرنا أن نأخذ على يد الحاكم ونرده إلى الحق

قال الداعية الإسلامي المصري نشأت أحمد أمرنا الله أن نأخذ على يد الحاكم ونرده إلى الحق وليس له أن يخالف أمر الله.
26/7/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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