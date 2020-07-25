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من برنامج: أيام الله ماهر علوان: عودة الصلاة في آيا صوفيا انتصار على العلمانية (فيديو)

قال الداعية الإسلامي ماهر علوان إن عودة آيا صوفيا مسجدا كما كان قبل 86 عاما “انتصار على الذين فصلوا الدين عن الحياة وعزلوا الأمة عن دينها”.

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المصدر : الجزيرة مباشر