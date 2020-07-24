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من برنامج: أيام الله فضل مراد: على البشرية أن تحاسب نفسها وتحسن قراءة رسائل الله

قال أستاذ الفقه وأصوله فضل مراد على البشرية أن تحاسب نفسها ولابد أن نقرأ رسائل الله وتكثر من الاستغفار في العشر من ذي الحجة.

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المصدر : الجزيرة مباشر