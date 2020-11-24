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من برنامج: أيام الله محمد موسى: أشجع المسلم الأمريكي على الالتحاق بالجيش والمخابرات

قال رئيس مجلس الأئمة بولايات الشرق الأمريكي د محمد موسى لبرنامج أيام الله الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر إنه يقود حملة لفقه المواطنة في أمريكا.

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المصدر : الجزيرة مباشر