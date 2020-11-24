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01:12:25
من برنامج:
أيام الله
محمد موسى: أشجع المسلم الأمريكي على الالتحاق بالجيش والمخابرات
قال رئيس مجلس الأئمة بولايات الشرق الأمريكي د محمد موسى لبرنامج أيام الله الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر إنه يقود حملة لفقه المواطنة في أمريكا.
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24/11/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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