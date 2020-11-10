البث الحي
54:12

من برنامج: أيام الله

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

مع استمرار أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد ﷺ، خرجت تظاهرات في عدد من الدول العربية والإسلامية منددة بالصور المسيئة وبتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
10/11/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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