البث الحي
1:15:08

من برنامج: أيام الله

شاهد: ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب وجوبا كفاءين إذا قام به البعض سقط عن الكل.
9/10/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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