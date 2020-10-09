1:15:08

من برنامج: أيام الله شاهد: ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب وجوبا كفاءين إذا قام به البعض سقط عن الكل.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر