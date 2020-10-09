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1:15:08
من برنامج:
أيام الله
شاهد: ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب وجوبا كفاءين إذا قام به البعض سقط عن الكل.
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9/10/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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