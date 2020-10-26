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1:15:39
من برنامج:
أيام الله
في ذكرى مولده.. كيف نتعرف على النبي ﷺ حق المعرفة؟
في شهر ربيع الأول حدث هام في تاريخ الإنسانية، غير خريطة العالم كلها على مستوى الدين والثقافة والجغرافية وصنع تاريخا جديدا للعالم، إنه مولد المصطفى سيدنا محمد ﷺ.
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26/10/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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