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1:15:39

من برنامج: أيام الله

في ذكرى مولده.. كيف نتعرف على النبي ﷺ حق المعرفة؟

في شهر ربيع الأول حدث هام في تاريخ الإنسانية، غير خريطة العالم كلها على مستوى الدين والثقافة والجغرافية وصنع تاريخا جديدا للعالم، إنه مولد المصطفى سيدنا محمد ﷺ.
26/10/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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1:20:46

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1:19:32

شاهد: ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

1:15:08
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