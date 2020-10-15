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من برنامج: أيام الله أسباب الانتصار من تحرير القدس إلى حرب أكتوبر (فيديو)

شاءت إرادة الله أن يكون النصر حليفا لمن حققوا أسبابه والتزموا بقواعده وحازوا مقوماته وإن كانوا أقل عددا وأضعف عتادا، فما هي أسباب النصر وكيف تتحقق؟

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المصدر : الجزيرة مباشر