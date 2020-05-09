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من برنامج: ساعة صيام فيروس كورونا: المساجد مغلقة فكيف لنا أن نعتكف؟ (فيديو)

الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، أما المقصود بالاعتكاف في اصطلاح الشرع هو المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

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المصدر : الجزيرة مباشر